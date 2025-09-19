Trabajadores de TUA desmienten a la empresa y critican al alcalde por sus declaraciones

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de TUA ha emitido un comunicado este viernes en respuesta a las acusaciones de la empresa y las declaraciones del alcalde de Oviedo sobre la huelga del transporte urbano, asegurando que los señalamientos son "calumnias" y reafirmando el seguimiento total de la huelga.

El comité ha manifestado que, "de ser cierto" condena un supuesto acto vandálico sobre uno de los vehículos, pero asegura que las jornadas de huelga "se han desarrollado en un ambiente ausente de signo alguno de violencia".

Además, ha rechazado las acusaciones de convocatoria de una huelga ilegal y de envío incorrecto de cartas de mínimos, señalando que tales afirmaciones buscan "amedrentar a la plantilla y minimizar la incidencia de una huelga que está teniendo un seguimiento total".

El comunicado también asegura que la empresa "tergiversa" información sobre la disponibilidad de baños en cabeceras y sobre el uso de centros sociales, así como sobre el impacto de nuevas cámaras en la conducción y la seguridad.

Asimismo, el Comité ha señalado que TUA estaría vulnerando derechos fundamentales al cambiar destinatarios de cartas de mínimos, "obligar a realizar horas extras" y contactar telefónicamente a trabajadores para coaccionarlos, hechos que consideran "penados por la ley".

Finalmente, los representantes de los trabajadores instan a la empresa a sentarse a negociar de buena fe y piden al alcalde que deje de realizar "ridículos juicios de valor" sobre la huelga y cumpla con su obligación de mediar y proteger la calidad de un servicio esencial.