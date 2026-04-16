Trabajadores de TYC Narcea asumen que los plazos para la reapertura se van a dilatar y temen despidos

1078546.1.260.149.20260416140329 Manifestación en Oviedo de trabajadores de la mina - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la compañía TYC Narcea, compañía que gestiona la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, han asumido que los plazos para conseguir una posible reapertura se van a dilatar. Con el actual contexto, con los trabajadores en un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y que temen ser despedidos.

La mina permanece cerrada desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo un hundimiento que causó la muerte de dos operarios. Los trabajadores se han manifestado este jueves por las calles de Oviedo exigiendo la reapertura de la mina.

Representantes de la empresa se han reunido esta semana en Madrid con el Instituto de Transición Justa (ITJ). Apenas ha trascendido el contenido de la reunión.

Carlos Menéndez, portavoz de los trabajadores, ha indicado que les habían dicho que había "buena sintonía" y que ahora el asunto se trasladaría a Bruselas. Menéndez cree que se va a remitir a las instituciones europeas para que los responsables en España no se sientan tan presionados y "acorralados".

En cualquier caso, considera que esta nueva consulta va a "demorar los plazos". Cree Menéndez que ahora Bruselas tendrá que contestar y que aún habrá un plazo de alegaciones. "Esperamos tenerlo todo antes del verano", ha comentado. El problema, no obstante, es que la empresa ya las transmitió que en mayo no les podía sostener económicamente.