Trabajadores de TyC Narcea se manifiestan en Oviedo contra la paralización de la mina: "Queremos llevar el pan a casa"

El alcalde de Cangas ha pedido a Barbón que "coja el mando": "no sirve presumir de ser hijo de minero, lo que sirve es ser buen administrador"

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de la mina Tyc Narcea se han manifestado este jueves en Oviedo para reclamar la reanudación de la actividad, paralizada desde hace más de un mes y medio por orden de la administración autonómica. Los empleados, acompañados del alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella, piden explicaciones claras sobre los motivos de la interrupción y temen por el futuro de más de 70 familias que dependen de la explotación.

"Estamos aquí manifestándonos porque llevamos más de mes y medio parados, sin ningún motivo en concreto, por un tema político", ha declarado ante la prensa uno de los trabajadores de la mina, Emilio Menéndez Antón. "Reivindicamos que nos dejen trabajar y llevar el pan a casa", ha señalado.

Los manifestantes han relacionado la paralización con el reciente accidente mortal ocurrido en la mina de Cerredo, aunque han asegurado que no entienden los motivos que han llevado a esta decisión. "Si tienes todo en regla y todas las actas positivas, un accidente puede ocurrir en cualquier lado", ha explicado Menéndez, que considera injusto que se utilice ese suceso como pretexto para frenar su actividad.

Según explican los trabajadores, TyC Narcea no ha recibido una justificación técnica clara para la paralización por ninguna de las partes. "La empresa nos traslada que no entienden por qué nos pararon, que no tienen motivos para ello", ha asegurado Menéndez. En la actualidad, buena parte de la plantilla se encuentra en situación de ERTE, bajas o servicios mínimos.

El malestar se extiende por la falta de comunicación desde la administración regional. "La consejería no dio ninguna respuesta", ha apuntado otro de los trabajadores, José Antonio Rozas. "¿Por qué tenemos que estar los trabajadores, 70 trabajadores, parados en casa a expensas de saber lo que va a pasar con nosotros y con nuestras familias?", ha cuestionado.

Según este trabajador, la mina cumple "con creces" las exigencias de seguridad. "El trabajo se está haciendo bien, con seguridad, con todo lo que ellos piden", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado otro de los mineros de Tyc Narcea, Manuel Martínez. "El inicio de la mina fue muy duro, nadie daba un duro por nosotros, pero hicimos las cosas bien. Se demostró que somos un ejemplo, incluso tenemos una ISO 45001 en seguridad laboral", ha destacado.

En su opinión, la parada "está impuesta por la administración y obedece a parámetros políticos simplemente". "No obedece a unos parámetros técnicos", ha asegurado. Según ha recordado Martínez, TyC Narcea inició su actividad en 2021, en una comarca especialmente afectada por el cierre de la minería tradicional.

Es por esto considera que la paralización supone un "varapalo terrible" para Cangas del Narcea y el suroccidente asturiano. "La inversión económica que se ha hecho es la mayor en la zona en los últimos 20 años", ha subrayado Martínez, quien ha lamentado "una sensación de impotencia terrible" ante la incertidumbre generada por lo que consideran una "inestabilidad política".

IMPACTO ECONÓMICO DEL CIERRE DE LA MINA

A las críticas de los trabajadores se ha sumado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que ha expresado su preocupación por el impacto socioeconómico de la paralización. "Me llama muchísimo la atención que todas las administraciones estamos gastando mucho dinero público para tratar de generar economía, y sin embargo aquí se induce un problema que puede dejar sin trabajo a 70 familias de forma directa y a otras 100 de forma indirecta", ha señalado.

Fontaniella ha calificado la situación como "irresponsable" y ha pedido que "sea el propio presidente del Principado quien coja el mando de esta situación". "No sirve presumir de ser hijo de minero ni sobrino de minero. Lo que sirve es ser un buen administrador de lo público y trabajar para que la gente pueda vivir en su tierra y de su trabajo", ha subrayado.

"No entiendo por qué se ha cerrado la mina y no entiendo cómo el Gobierno de Asturias sigue con este silencio ante la problemática. Esta situación solo se está dando en TyC Narcea, una mina que el propio gobierno calificó hace meses como modelo", ha concluido.