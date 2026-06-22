Tráfico.- Retenciones y desvíos en la A-64 por la caída de la carga de un camión en Fabares

Retención en la A-64 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Numerosos usuarios han quedado atrapados en la mañana de este lunes en retenciones cuando intentaban hacer el trayecto entre Oviedo y Villaviosa, en la A-64.

El motivo ha sido la caída de la carga de un camión en el túnel de Fabares, que actualmente está en obras. Los usuarios han tenido que ser desviados por el puerto de La Campa.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, se tuvo constancia a las 6.30 horas por medio del 111 de la caída de la carga que transportaba un vehículo articulado en el punto kilométrico 7 de la A-64, sentido Cantabria, dentro del túnel de Fabares.

De esta forma, se procedió a cortar A-64 en ese punto en ambos sentidos por protocolo de seguridad, ya que se produce dentro del túnel.

Se enviaron patrullas pertenecientes al Destacamentos de Trafico de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón, señalizando retenciones y desviando circulación. Estos desvíos se señalizan en salida de la A-64 e, el punto kilométrico 12, en sentido N-634, para vehículos que circulaban sentido Cantabria y salida A-8, punto kilomeétrico 361 para los que circulan en sentido Galicia. A las 8.18 horas habría quedado abierta la circulación en ambos sentidos en A-64.

No obstante, la circulación en el túnel de Fabarés, desde hace tiempo, permanece condicionada y uno de los tubos continúa cerrado. Se trata de las obras de modernización y mejora de seguridad de los túneles, que mantienen ahora cerrado el sentido dirección a Oviedo por la infraestructura. Ambos sentidos tienen que circular por el tubo que va en dirección Cantabria.

En la A-64 se están realizando, además, trabajos de mantenimiento en Lieres (Siero), que mantienen cortado uno de los carriles en sentido Oviedo.