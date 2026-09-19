El transporte público a las playas y reservas naturales de Asturias bate récord en verano y supera los 272.000 viajeros

Balance servicio lanzaderas del verano del CTA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lanzaderas de verano impulsadas por el Gobierno de Asturias registraron 272.364 usuarios entre el 1 de julio y el 8 de septiembre, un 17,5% más que en el mismo periodo del año pasado. El dispositivo de 36 rutas desplegado en 30 concejos ganó 40.555 viajeros respecto a 2025 con todos los servicios incluidos en la tarjeta 'Conecta', el billete único asturiano.

Los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reflejan que el autobús "se consolida como alternativa" para acceder a espacios naturales protegidos y playas, así como para realizar desplazamientos entre enclaves y localidades con elevada afluencia turística.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha valorado el balance de las lanzaderas veraniegas. "La respuesta ha sido extraordinaria y esas ratios de crecimiento demuestran el éxito de un modelo que apuesta por facilitar una movilidad más sostenible, accesible para todos y que contribuya a proteger y cuidar nuestro excepcional patrimonio natural", ha dicho.

El aumento generalizado de usuarios confirma la consolidación de un modelo que se puso en marcha hace tres años para facilitar el acceso en transporte colectivo a las reservas de la biosfera y los espacios naturales costeros.

Así, 42.200 personas utilizaron las lanzaderas que conectan Arenas con Poncebos y Sotres, en Cabrales, para facilitar la llegada a la ruta del Cares. Esta cifra supone un incremento del 13,1% respecto al año pasado.

También los servicios en la senda del Oso, en la Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, han seguido ganando pasajeros: 25.641 este año, un 15% más que en 2025. La misma tendencia se ha repetido en el Parque Natural de Redes, con un aumento del 16,7% respecto al pasado verano, hasta alcanzar 10.623.

Las rutas que recorren el Paisaje Protegido del Cabo Peñas han contabilizado un incremento de viajeros del 10,4%, mientras que la lanzadera que conecta playas y localidades de Colunga ha alcanzado los 4.503, un 31% más que en 2025.

BUENOS DATOS EN EL ORIENTE

El dispositivo de lanzaderas veraniegas ofreció una malla completa de conexiones y frecuencias con el objetivo de reforzar la conexión entre los principales puntos turísticos del oriente. En Llanes, la doble circular que comunica playas y enclaves del interior ha registrado 15.181 usuarios, un 8,8% más que el verano pasado.

El uso del transporte público también se ha incrementado en los corredores que enlazan localidades con alta presión turística, en los que se reforzaron ampliamente frecuencias y servicios. La ruta entre Llanes y Ribadesella sumó 5.861 usuarios, mientras que la que une Cangas de Onís, Arriondas y Ribadesella registró 17.939. Asimismo, la línea entre Arenas (Cabrales) y Llanes registró 1.355 viajeros desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre.