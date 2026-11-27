Archivo - Nudo de Serín en la autopista Y. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 716.898,19 euros el contrato de obras para estabilizar un talud ubicado en la calzada derecha de la autovía A-8, entre los km 392,6 y 392,7, a la altura de la parroquia de Serín (Gijón).

La adjudicación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y el objeto de las obras es evitar movimientos del talud que puedan provocar roturas o deformaciones en el firme de la carretera, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Para ello, se retirará la vegetación existente, se remodelará el terreno con pendientes entre 11 y 18 grados y se implantará un sistema de drenaje que incluye nuevas cunetas, drenes californianos para captar aguas subterráneas, inclinómetros para control de movimientos y la obturación de pozos existentes con material granular.

Finalmente, se llevará a cabo la restauración ambiental de la zona por medio de hidrosiembra especializada y plantación de especies arbóreas autóctonas, reutilizando la tierra vegetal extraída inicialmente. La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.