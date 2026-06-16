Transportes destinará 32,3 millones al mantenimiento de carreteras estatales en Asturias

Archivo - Autopista del Huerna. AP-66. Carretera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato por importe de 32,35 millones de euros para la conservación y explotación de varios tramos de la Red de Carreteras del Estado en Asturias.

Según ha informado este martes el ministerio, la actuación forma parte de un paquete de seis expedientes de contratación divididos en 29 lotes. Uno de ellos corresponde al sector 2 de conservación de carreteras en el Principado.

El contrato incluye actuaciones en la autovía A-63, entre los kilómetros 0 y 2; en la A-66, entre los kilómetros 29 y 65; en la carretera N-630, a lo largo de 51,48 kilómetros entre los puntos kilométricos 29 y 99; y en las vías O-11 y O-12.

Asimismo, se contemplan mejoras de seguridad vial en la A-66, concretamente entre los kilómetros 38,2 y 39,9.

La duración prevista del contrato será de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años y una adicional de hasta nueve meses.

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EN ASTURIAS

Los trabajos se enmarcan en el programa de conservación del Ministerio para garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado. Entre las actuaciones previstas figuran labores de mantenimiento ordinario, atención a incidencias, vialidad invernal, estudios de seguridad vial y conservación de los distintos elementos de la infraestructura.

Además, el contrato incorpora requisitos orientados a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes, como medidas de ahorro energético, el uso de vehículos eléctricos y la elaboración de un plan de descarbonización por parte de la empresa adjudicataria.