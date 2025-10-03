Transportes inicia renovación integral de la línea de ferrocarril convencional Pola de Lena-Oviedo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó un contrato por 38,7 millones de euros para la primera actuación de renovación integral de la línea de ferrocarril convencional Pola de Lena-Oviedo, de 31 km, que significará el despliegue de nuevos sistemas de señalización ferroviaria y de última tecnología.

Según se informa desde el Ministerio, se trata de una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Cercanías de Asturias y que ejecuta Adif, que "aumentará la capacidad y fiabilidad para tráfico de viajeros y mercancías de esta estratégica línea que, además de formar parte de la red de Cercanías, conecta Oviedo y otras ciudades asturianas con la alta velocidad a través de la Variante de Pajares".

El contrato de señalización ahora adjudicado comprende el despliegue de nuevos enclavamientos (dispositivos informáticos que gestionan en remoto las señales de un tramo de ferrocarril), equipos de detección y protección del tren, señales y el sistema de telecomunicaciones.

También incluye la integración de esos equipos en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) para su gestión en remoto y tiempo real desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de El Berrón.

En paralelo, mientras se moviliza esta primera inversión en Pola de Lena-Oviedo, se trabaja para licitar próximamente los trabajos de renovación de su vía, así como los de adecuación del túnel de El Padrún.

Desde el ministerio destacan que además de forma simultánea a estos trabajos, ya se ha puesto en marcha la modernización del trazado entre Oviedo y Gijón (de 32km), al licitar la redacción del proyecto para renovar su vía, la electrificación y reforzar sus infraestructuras.