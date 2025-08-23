Trasladada al hospital una ciclista que sufrió una caída en una ruta en Laviana (Asturias)

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras caer con su bicicleta en la ruta Urbiés a Orillés, en el municipio asturiano de Laviana. Efectivos de rescate la han trasladado este sábado al Hospital Universitario Central de Asturias.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press, la sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.48 horas.

La herida fue evacuada hasta Oviedo en el helicóptero medicalizado del SEPA. El equipo de rescate volvió a la base a las 16.12 horas.