Trasladada al hospital una mujer tras lesionarse en una pierna en una montaña de Cangas de Onís

Rescate - SEPA

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este martes en una pierna en el concejo de Cangas de Onís, concretamente en la ruta de subida hacia Vega de Ario.

La víctima se lesionó al llegar al collado de Las Cruces, lo que le impidió continuar la marcha por sus propios medios. La voz de alarma la dio la Guardia Civil a las 15.44 horas mediante una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Prss, ante la situación, se movilizó de inmediato al Grupo de Rescate del SEPA, que acudió en la aeronave medicalizada de Bomberos de Asturias.

Además, se informó de la intervención a los servicios del 112 de Cantabria y de Castilla y León. Los efectivos del SEPA atendieron a la montañera sobre el terreno, donde se diagnosticó una posible fractura de tibia y peroné en una de sus piernas.

Tras ser inmovilizada y evacuada por aire, la herida fue trasladada en el helicóptero directamente al Hospital de Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas. Pasadas las 17.07 horas, el equipo de rescate daba por concluida la operación y ponía rumbo de regreso a su base en La Morgal.