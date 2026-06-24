Trasladado al hospital un hombre de 56 años que sufrió un golpe de calor en Cabrales

Helicóptero del SEPA, en una imagen de archivo
Helicóptero del SEPA, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 20:07
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OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han trasladado al hospital de Arriondas, en el municipio de Parres, a un hombre de 56 años que sufrió un golpe de calor en Cabrales.

En concreto, el hombre se encontraba en Las Arenas, en el canal de Culiembru. El aviso a la sala del 112 Asturias se recibió a través de un mensaje de la central de un dispositivo de posicionamiento.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, fue evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. El aviso se recibió a las 13.24 horas y el equipo había finalizado el rescate a las 15.35 horas.

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