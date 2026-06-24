Trasladado al hospital un hombre de 56 años que sufrió un golpe de calor en Cabrales

Helicóptero del SEPA, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han trasladado al hospital de Arriondas, en el municipio de Parres, a un hombre de 56 años que sufrió un golpe de calor en Cabrales.

En concreto, el hombre se encontraba en Las Arenas, en el canal de Culiembru. El aviso a la sala del 112 Asturias se recibió a través de un mensaje de la central de un dispositivo de posicionamiento.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, fue evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. El aviso se recibió a las 13.24 horas y el equipo había finalizado el rescate a las 15.35 horas.