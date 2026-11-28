Archivo - HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han evacuado este sábado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a un hombre que resultó herido tras caer al río Semeldón, en el concejo asturiano de Ponga.

Según información del SEPA consultada por Europa Press, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.15 horas. En la llamada se indicó que el afectado participaba en una cacería cuando se cayó al río y que, aunque sus acompañantes lograron sacarlo del cauce, se encontraban en una zona sin acceso rodado.

Tras ser atendido en el lugar por los rescatadores, el herido fue evacuado en la aeronave al complejo hospitalario ovetense, adonde llegó a las 15.19 horas. La aeronave regresó a su base a las 15.43 horas y de la intervención se informó también al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil.