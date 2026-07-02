Trasladado al hospital con pronóstico reservado un hombre de 76 años herido tras caer de un caballo en Carreño

Archivo - Hospital San Agustín de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha trasladado al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), en Avilés, a un hombre de 76 años que ha resultado herido tras sufrir una caída de caballo en la localidad de Nozalín, en Carreño.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido presentaba un traumatismo en el miembro inferior con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta una nueva valoración médica. Hasta el lugar del accidente también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Candás con una ambulancia convencional.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.13 horas. En la llamada explicaban que una persona se había caído de un caballo, estaba tirada en el suelo y no podía moverse. Al lugar sólo había acceso rodado para un vehículo pequeño.

La Sala 112 pasó el aviso al SAMU y, paralelamente, movilizó uno de los helicópteros multifunción del organismo con personal de rescate. Tras llegar al punto del suceso, el equipo de bomberos informó de que también se encontraba allí el personal sanitario activado por el SAMU. Tras inmovilizar al herido con un colchón de vacío, se le trasladó a una zona donde pudiera ser evacuado con la aeronave. Al precisar traslado a un centro hospitalario, se activó el helicóptero medicalizado para su evacuación definitiva al HUSA.

A las 11.22 horas, los efectivos comunicaron que la aeronave medicalizada despegaba del lugar en dirección al complejo hospitalario, mientras que el helicóptero multifunción regresaba a su base en La Morgal (Llanera), donde aterrizó a las 11.32 horas. Finalmente, tras concluir la evacuación sanitaria, el Grupo de Rescate con la aeronave medicalizada regresó a su base a las 11.59 horas.