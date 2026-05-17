Treinta y dos candidaturas de 17 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Archivo - Hotel Eurostars de la Reconquista, durante los Premios Princesa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

Treinta y dos candidaturas de 17 nacionalidades optan al Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que se fallará el miércoles 20 de mayo en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Este es el cuarto premio de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLVI edición. Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró - símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Los miembros del jurado se reunirán el martes de 19 de mayo a las 11.30 horas para iniciar sus deliberaciones. El fallo se hará público a las 12.00 horas del miércoles, día 20, en el Salón Covadonga del mismo Hotel.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional". Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional se concederá a "la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de la universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos".