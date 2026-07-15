Treinta estudiantes de la Universidad de Oviedo completan su formación en EDP con las becas Martín González del Valle

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y del CEO de EDP en España, Duarte Bello, junto a 30 estudiantes que han completado las prácticas en EDP a través del programa de becas Martín González del Valle. - JULIAN RUS

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Treinta estudiantes de la Universidad de Oviedo han completado este curso su formación práctica en EDP a través del programa de becas Martín González del Valle, cuyos diplomas han recogido este miércoles en un acto celebrado en el auditorio de la sede de la compañía en Oviedo.

El evento ha contado con la participación del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y del CEO de EDP en España, Duarte Bello, quienes han destacado el valor de la colaboración entre universidad y empresa para impulsar el talento joven.

Bello ha subrayado la aportación de los estudiantes a la compañía y ha señalado que este tipo de programas permiten incorporar "nuevas perspectivas, conocimiento y talento joven" a la organización, al tiempo que animó a los participantes a continuar su formación en un sector en transformación.

Por su parte, Villaverde ha afirmado que la colaboración con EDP constituye "un ejemplo" de la importancia de la relación entre el ámbito académico y el empresarial, al ofrecer al alumnado una oportunidad para complementar su formación con experiencia real en el mercado laboral. Asimismo, ha agradecido el compromiso de la compañía con la empleabilidad de los estudiantes.

En representación de los becarios ha intervenido Marcos Álvarez, del equipo de Comunicación, quien ha valorado la posibilidad de participar en proyectos reales y trabajar junto a profesionales de distintas áreas en una empresa internacional.

Los estudiantes han desarrollado prácticas remuneradas en distintos departamentos y centros de trabajo de EDP, acompañados por tutores encargados de guiar su aprendizaje.

El programa de becas Martín González del Valle, fruto de la colaboración entre EDP y la Universidad de Oviedo, se desarrolla desde 1983 y ha permitido la formación de cientos de estudiantes, de los que más de un centenar se han incorporado posteriormente a la compañía.