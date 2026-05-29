Un tren de cercanías choca con un tractor en Infiesto (Piloña) y la maquinista resulta herida

Rescate de la maquinista del tren accidentado tras chocar con un tractor. - SEPA

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un tren de cercanías ha chocado este viernes con un tractor en las inmediaciones del apeadero de Infiesto, en Piloña. Los nueve pasajeros del tren y el conductor del tractor resultaron ilesos, mientras que la maquinista del tren fue trasladada al Hospital de Arriondas con pronóstico "reservado" a expensas de más pruebas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a través de su perfil en la red social X, acudieron hasta el lugar de la colisión bomberos con base en Piloña una vez recibido el aviso de Adif a las 16.30 horas.

A las 17.16 horas ya se estaba trabajando para llevar a los pasajeros del tren a una zona fuera del convoy y después fueron trasladados en taxis.