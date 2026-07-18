El tren turístico de Aller regresa este agosto con cuatro rutas para explorar el municipio. - AYTO. ALLER

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aller ha recuperado un verano más el Tren Turístico del concejo, una iniciativa que ha alcanzado su sexta edición consecutiva y que se desarrollará entre los días 1 y 30 de agosto.

A lo largo de todo el mes, el servicio ofrecerá cuatro itinerarios diferentes diseñados para dar a conocer la riqueza paisajística, cultural y patrimonial de las distintas zonas del municipio. La programación ha previsto arrancar el 1 de agosto con el trayecto entre Moreda y Murias, que discurrirá por el valle del río Negro e incluirá una parada en La Casona.

Asimismo, la segunda de las rutas unirá Cabañaquinta con Uriés, permitiendo a los viajeros conocer elementos patrimoniales como la iglesia románica de San Vicente de Serrapio y la Torre de Soto, ambas declaradas Bien de Interés Cultural.

El tercer itinerario recorrerá el Alto Aller, con salida en Felechosa, paso por Col.lanzo y llegada a Casomera, donde destaca su arquitectura tradicional de hórreos.

Finalmente, se ha mantenido el trayecto con destino al Alto de Coto Bello, un puerto de montaña situado a casi 1.200 metros de altitud. El precio del billete de ida y vuelta se ha fijado en 2,00 euros, siendo gratuito para los menores de 6 años.

La ruta de Coto Bello será la única que requerirá reserva previa, cuyas inscripciones se abrirán el próximo viernes 24 de julio a las 12:00 horas a través de la web 'www.visitaaller.es', del teléfono 985 48 14 39 o del correo electrónico 'info@aller.es'.

La concejala de Turismo, Elena Zapico Pando, ha destacado que el Tren Turístico se ha consolidado como una de las actividades más apreciadas del verano, convirtiéndose en una "magnífica herramienta" para promocionar el patrimonio natural y cultural del concejo.