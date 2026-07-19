Los tres candidatos a liderar la lista municipal del PSOE de Oviedo destacan la calidad democrática del partido

Los tres candidatos a liderar la lista del PSOE a las elecciones municipales, Almudena Cueto Sánchez, Sergio Llera Suárez y Enrique Rodríguez Nuño. - PSOE OVIEDO

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres candidatos a liderar la lista del PSOE a las elecciones municipales, Almudena Cueto Sánchez, Sergio Llera Suárez y Enrique Rodríguez Nuño, han ejercido su derecho al voto al inicio de la jornada y han destacado la importancia de este proceso interno que demuestra que el PSOE es el partido más democrático.

Sergio Llera ha indicado que buscan "ilusionar dentro para luego ilusionar a los de afuera y hablar de lo cotidiano y lo que preocupa a la gente". "Afronto el día con humildad y respeto. Somos el partido más democrático y se demuestra con procesos como estos", dijo Llera.

Llera se ha mostrado muy optimista respecto al próximo proceso electoral y se ha mostrado convencido de que "ahí fuera una mayoría que está esperando que el Partido Socialista salga con fuerzas, vuelva a tener una opción ganadora y vuelva a tener una opción que le ilusione y que vuelva a movilizarle".

Por su parte Almudena Cueto ha indicado que "este ha sido ya un viaje que ha merecido la pena, que es bueno para el Partido Socialista" porque ha indicado que "estos procesos de primaria les permiten durante estas semanas hablar con compañeros y compañeras y pensar en Oviedo, que al final es lo que están haciendo".

Cueto ha añadido que "le motiva poder presentarse contra Canteli" y ella es de las tres candidatas "la más diferente al candidato del PP".

El tercer candidato, Enrique Rodríguez Nuño, ha indicado que lo que quiere ofercer el PSOE es "una candidatura fresca en cuanto a ideas y también frente a cierto inmovilismo que hay para no dar respuesta a la realidad social del concejo".

"Creo que somos una sociedad madura, que Oviedo es una sociedad muy dinámica, que le gusta participar, y lo que necesita es que desde el ayuntamiento ofrezcamos ese impulso y que nos vean como acompañantes, no sólo como la entidad que gobierna el ayuntamiento de Oviedo", dijo Rodríguez Nuño.