Tres estudiantes asturianos de Los Robles competirán en Madrid por ser el mejor empresario virtual del país

Final de 2025. - YOUNG BUSINESS TALENT

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres estudiantes del Colegio Los Robles - Peñamayor, de Santa Eulalia (Llanera), representarán a Asturias en la final nacional del programa educativo Young Business Talents, que se celebrará el próximo 17 de abril en Madrid y reunirá a 340 jóvenes de toda España en la búsqueda del título de mejor empresario virtual del país.

Los finalistas son estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, que representadan a un total de 14 comunidades autónomas que han conseguido hacerse un hueco en la final nacional.

Los asturianos deberán demostrar sus habilidades directivas y talento en la gestión de negocios mediante un simulador empresarial que les permitirá dirigir una compañía del sector alimentario especializada en productos lácteos. Cada equipo tendrá que lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, tanto para alumnos como para profesores, además de diplomas acreditativos. En las anteriores catorce ediciones, los estudiantes de Tarragona lideran el palmarés con cuatro victorias, seguidos por los de Pontevedra (tres) y Barcelona (dos).

Según el director del programa, Nuño Nogués, Young Business Talents es "el reflejo del talento y compromiso de miles de jóvenes que aplican sus conocimientos en gestión empresarial a un entorno realista, fortaleciendo su preparación para el futuro profesional".

Desde noviembre, más de 11.000 jóvenes de 406 centros docentes de toda España han participado en las distintas fases online de la competición para llegar a esta final presencial, que cierra el curso escolar con un reto práctico de dirección empresaria.