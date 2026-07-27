Tres municipios del Occidente asturiano estarán en riesgo 'extremo' de sufrir incendios este martes

Archivo - Santuario del Acebo, Cangas del Narcea. Terrenos afectados por los fuegos de agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cangas del Narcea, Degaña e Ibias estarán este martes en riesgo extremo (nivel 5) de incendio forestal. Además otros seis concejos --Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón-- presentarán riesgo 'muy alto' (nivel 4), y el resto de la comunidad permanecerá en riesgo 'alto', según las estimaciones de las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias recuerda que la presencia del IRIF en niveles muy alto (4) o extremo (5) queda suspendida de forma automática todas las autorizaciones de quema. Al alcanzarse los niveles 4 y 5, se ha prohibido encender fuego en zonas recreativas de terrenos forestales, así como el uso e introducción de material pirotécnico en los montes y de ahumadores en explotaciones apícolas de los montes o franja colindante.

Igualmente, se restringe el empleo de maquinaria y equipos que generen deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y su franja de 400 metros circundante.