Tres producciones asturianas se suman al catálogo de distribución de Laboral Cinemateca Cortos

Archivo - Cartel de la nueva edición de 'Laboral Cinemateca Cortos' - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catálogo Laboral Cinemateca Cortos ha incorporado tres nuevos cortometrajes asturianos para su promoción y distribución en festivales nacionales e internacionales. Los trabajos seleccionados son 'Alimaña', del director parragués Juan Villa; 'To feel something at least', de la cineasta y fotógrafa María Barton; y 'Una mujer que conocí llamada Yudita', documental dirigido por el saregano Rodrigo Agüeria.

La selección fue realizada por un comité de valoración integrado por la productora y directora del Festival de Cine de Huesca, Estela Ralas; el guionista y director gallego Gon Caride; y el programador y director artístico del Festival de Vila-Seca y del BCN Sports Film Festival, Agustí Agerlich.

Laboral Cinemateca Cortos es una iniciativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte destinada a apoyar la difusión de obras de cineastas asturianos o residentes en el Principado. Entre los proyectos incorporados figura el documental 'Una mujer que conocí llamada Yudita', que ya ha obtenido la Mención Especial del Jurado en la sección Asturias Curtiometraxes del Festival Internacional de Cine de Gijón y el Premio del Jurado de la Sección Oficial Oriéntate de Llanes.