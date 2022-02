Tres titulaciones de la Escuela Politécnica de Gijón obtienen nuevos sellos internacionales

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres titulaciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, de la Universidad de Oviedo, han obtenido nuevos sellos internacionales, según ha informado la institución.

De esta forma, el grado en Ingeniería Eléctrica, que incluye una especialidad en renovables, ha obtenido el sello EUR-ACE

de Ingeniería. Por su parte, el grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación ha obtenido también el sello EURACE de Ingeniería. Además, el grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información ha obtenido el sello EURO-Inf de Informática.

Según han explicado desde la Escuela, estos sellos garantizan que los programas de estudios de ingeniería, profesorado, laboratorios, formación y salidas profesionales cumplen con los estándares de calidad y con la adecuación a las necesidades de los sectores profesionales a nivel europeo estipuladas por la European Network for the Accreditation of Engineering Education en el caso EUR-ACE y European Quality Assurance Network for Informatics Education en el caso EURO-Inf.

Estas acreditaciones están consideradas como las más prestigiosas que un título de ingeniería puede recibir en Europa. Forma parte del programa Sello Internacional de Calidad (SIC) de la Aneca donde, de forma voluntaria, las titulaciones pueden solicitar una evaluación para conseguir su reconocimiento internacional.

La EPI-Gijón ya tenía el sello EURO-Inf en el Máster Universitario en Ingeniería Informática. La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tiene desde 2020, como centro en conjunto, la certificación de la implantación del programa Audit de la Aneca y la Acreditación Institucional aprobada por el Consejo de Universidades.