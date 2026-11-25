El acusado del asesinato de Susana Sierra González, en 2025, en el juicio, con jurado popular, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado del asesinato de Susana Sierra González, cuyo cadáver fue hallado en un contenedor de basura en el domicilio del procesado en Gijón, en 2025, ha negado este miércoles haber acabado con la vida de la mujer y ha afirmado que después de irse a dormir, al despertarse, se la encontró muerta en la cocina, con un golpe en la cabeza.

"Yo no soy ningún asesino", ha indicado durante su declaración en la tercera sesión del juicio que se está celebrando. con jurado popular, en la Sección Octava de Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón

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