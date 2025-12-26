El Trofeo de Natación 'La Magdalena' reúne a 311 nadadores los días 3 y 4 de enero en Avilés

Presentación de la XXXIX edición del Trofeo 'La Magdalena' Memorial Alfredo Jesús Fernández Peláez. - AVILÉS

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá los días 3 y 4 de enero la trigésimo novena edición del tradicional Trofeo de Natación 'La Magdalena' que tendrá lugar en las piscinas del Complejo Deportivo municipal. En esta edición participan 311 nadadores (163 mujeres y 148 hombres) de un total de 17 clubes procedentes de varios puntos de la geografía nacional.

El evento se ha presentado este vierners en el Ayuntamiento de Avilés con la presencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero; Marta Álvarez, expresidenta del Club Natación Avilés y Javier Mayor, tesorero, ambos de la junta directiva saliente, así como Nacho Díaz, director técnico de la prueba y del Club, entre otros.

Según ha detallado el Consistorio, el sábado las sesiones serán a las 10.30 horas y por la tarde a las 17.30 horas; y el domingo habrá una única sesión a las 10.30 horas. La entrega de premios será el domingo 4 de enero a partir de las 13.00 horas.