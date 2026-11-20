Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Asturias, TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

El procesado profirió frases tales como "no te pongas roja", "mujer con pirula" o "te amo"

OVIEDO/GIJÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia que absuelve a un procesado acusado de humillar a una mujer transexual con expresiones peyorativas en voz alta en una calle de Gijón.

La Fiscalía del área de Gijón había recurrido la decisión de la Audiencia Provincial de Asturias, que absolvió al acusado al no apreciar delito contra la dignidad y la integridad moral en las expresiones que profirió. Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el 6 de febrero de 2025, sobre las 17.00 horas, en las inmediaciones de la calle Capua de Gijón, el encausado, consciente de la condición de persona transexual de la mujer, entabló una conversación con ella y le preguntó si podía hacerle una pregunta, a lo que ella respondió que mejor no.

En un momento dado, prosigue la sentencia, la denunciante "esbozó una sonrisa que bien pudo hacer pensar al autor que había logrado interactuar de forma amigable con la afirmada víctima". Según el tribunal, en la conducta del acusado "no existió motivación discriminatoria". "Tal hecho queda perfectamente acreditado en los hechos probados cuando señalan que fue tras el esbozo de la sonrisa por parte de la denunciante cuando el acusado le dijo 'me gusta tu risa, no te pongas roja, mujer con pirula, te amo'", resume el TSJA.

Durante el juicio celebrado en junio, la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión y siete meses de multa. Tras la sentencia absolutoria, el Ministerio Público recurrió, pero en su resolución, la Sala ha respaldado el criterio de la Audiencia Provincial y ha explicado que lo ocurrido fue una "interacción puntual no prolongada en el tiempo".

Los magistrados han señalado que no cabe descartar que la actuación del hombre haya obedecido a un "simple intento" de obtener la complicidad de la mujer para entablar una relación de amistad o afectiva, sin ánimo de emitir un mensaje discriminatorio ni atentar contra su equilibrio emocional.