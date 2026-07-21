El TSJA fija doctrina sobre empleo público temporal: no habrá fijeza automática pero avala indemnizaciones por abuso

Archivo - El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado reconocer la condición de personal fijo a trabajadores públicos temporales, aunque ha avalado su derecho a reclamar indemnizaciones por abuso en la contratación temporal que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros.

El tribunal asturiano ha resuelto en Pleno varios recursos de suplicación que permanecían suspendidos a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la posterior doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre esta materia.

En sus resoluciones, el TSJA sigue el criterio del Supremo, que establece que para adquirir la condición de fijo en la Administración es imprescindible haber superado un proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que sean válidos los procesos vinculados a empleo temporal. Por ello, descarta reconocer la fijeza en todos los casos examinados.

No obstante, la Sala sí reconoce que las personas trabajadoras que hayan sufrido un uso abusivo de la contratación temporal pueden reclamar una indemnización. En este sentido, distingue entre daños materiales, que deben ser acreditados, y daños morales, para los que fija cuantías orientativas en función de la duración de la relación laboral.

INDEMNIZACIONES

Así, establece indemnizaciones de 2.500 euros para relaciones de hasta cinco años; 5.000 euros hasta diez años; 7.500 euros hasta quince años; y un máximo de 10.000 euros para periodos superiores, sin perjuicio de que puedan incrementarse si se acreditan perjuicios mayores.

El TSJA precisa que en los casos analizados no se han reconocido indemnizaciones al no haber sido solicitadas expresamente en las demandas, aunque subraya el derecho de los afectados a reclamarlas.

Asimismo, indica que cuando se aprecie abuso en la contratación temporal se dará traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.