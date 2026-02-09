El TSJA responde a Jupol que no hubo decisión judicial sobre los detenidos en la pelea de Avilés

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha afirmado este lunes que "no hubo decisión judicial alguna" en relación con la puesta en libertad de las personas detenidas tras una pelea registrada el pasado fin de semana en Avilés, en la que resultaron heridos varios agentes de la Policía Nacional.

Según han precisado fuentes del TSJA, "al juzgado de guardia de Avilés no llegaron siquiera los atestados, sólo los partes de lesiones de los afectados", y "no se pasó a nadie a disposición judicial, ya que los dejaron en libertad en comisaría".

La aclaración se produce después de que el sindicato policial Jupol expresara el sábado su "profunda indignación" por lo que consideraba una decisión judicial de dejar en libertad a los implicados en la agresión, que tuvo lugar en un local de Sabugo y se saldó con tres agentes de baja laboral.

Jupol advertía entonces de que este tipo de situaciones generaban "frustración y desmoralización" entre los policías, y reclamaba un endurecimiento legislativo para reforzar la protección penal de los agentes frente a las agresiones.