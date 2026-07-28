El TSJA revoca la condena al policía local de Oviedo que disparó contra un vehículo en La Florida y lo absuelve

Archivo - Explanada del pozo de San Lázaro de Paniceres, en el barrio de La Florida, donde se produjo el tiroteo de la Policía Local al vehículo en el que se encontraban dos estudiantes de medicina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha absuelto al policía local de Oviedo condenado en primera instancia a dos años de prisión por un delito de lesiones derivado de los tres disparos efectuados contra un vehículo en junio de 2022 en La Florida, al estimar su recurso de apelación y revocar íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial.

La resolución concluye que, aunque la actuación del agente fue "impactante y muy peligrosa", los hechos declarados probados no permiten apreciar el delito de lesiones psíquicas por el que había sido condenado, al no concurrir las exigencias típicas que la jurisprudencia del Tribunal Supremo reclama para este tipo de ilícito cuando las lesiones derivan de un único episodio.

La sentencia deja sin efecto tanto la pena de dos años de prisión como las accesorias de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, las indemnizaciones fijadas a favor de los dos ocupantes del vehículo y el resto de pronunciamientos derivados de la condena, al considerar que "sin delito no nace responsabilidad".

Asimismo, declara las costas de oficio y precisa que ello se entiende "sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en otras jurisdicciones".

HECHOS PROBADOS

La sentencia inicial de la Audiencia consideró probado que el 24 de junio de 2022 los dos policías llegaron a las 21.00 horas en un coche camuflado y sin llevar uniforme hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de la Florida. Allí se encontraban dos jóvenes en el interior de otro vehículo que estaba estacionado.

El agente que fgue inicialmente condenado y ahora absuelto se acercó al lado del conductor y requirió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse pero el integrante del vehículo, al no estar seguro de que fueran policías y sentir miedo por su integridad y la la chica que le acompañaba, arrancó el coche y realizó una maniobra de huida.

Cuando el vehículo ya se estaba alejando, el agente condenado efectuó tres disparos con su arma reglamentaria contra el lateral izquierdo del coche con la intención de detenerlo. Dos balas impactaron en la puerta trasera izquierda y una en la delantera, provocando la fractura de la ventanilla del conductor. A continuación, los ocupantes continuaron la marcha mientras la mujer llamaba al 112 pidiendo auxilio.

Los agentes los persiguieron hasta detenerlos en la calle Luis José de Ávila, donde el otro procedió a la detención del conductor, empleando la fuerza mínima necesaria, aunque causándole lesiones leves

Como consecuencia de este suceso, el conductor del vehículo sufrió un subsíndrome de estrés postraumático que requirió tratamiento farmacológico y psicológico durante 60 días. La mujer, por su parte, padeció un síndrome de estrés postraumático y un agravamiento de su depresión previa, necesitando tratamiento médico durante 210 días.