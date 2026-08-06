La tuneladora 'Deva' finaliza en Gijón las obras en La Pecuaria con dos meses de antelación

Tuneladora 'Deva' utilizada para la ejecución de los 645 metros de conducción en La Pecuaria. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este jueves que la tuneladora 'Deva' ha finalizado, con casi dos meses de antelación, la ejecución de los 645 metros de conducción en La Pecuaria.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, en un inicio, la fecha prevista para esta maniobra era el próximo 30 de septiembre. El avance medio de la perforación ha sido de 53 metros lineales por semana, trabajando de lunes a sábado.

La buena marcha de las labores en este y otros tajos ha supuesto que, a 31 de julio, se lleve ejecutado un 60% del volumen de la obra, recuperando así los meses de ralentización debida al giro del trazado definido en el proyecto inicial, que ha permitido una menor afección al tráfico.

La empresa asturiana Geosa ha sido la encargada de colocar los 261 tubos de hormigón armado, de dos metros de diámetro interior, que conducirán las aguas pluviales del ámbito que abarca el Hospital de Cabueñes, los nuevos espacios empresariales ya urbanizados y el campus de la Universidad de Oviedo.

Desde el Consistorio gijonés se ha resaltado que la ejecución de redes separativas redundará en la mejora de la calidad de las aguas del río Peñafrancia y, por tanto, de la playa de San Lorenzo.