La UAX llega a Oviedo con el objetivo de ayudar a Asturias a convertirse en "un referente universitario internacional"

Alfredo Canteli y Jesús Núñez - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de la UAX, la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez Velázquez, ha afirmado este viernes que con su implantación en Oviedo busca ayudar a Asturias a convertirse "en un referente universitario internacional alineado con su desarrollo tecnológico contrastado".

Núñez se ha pronunciado en esos términos en un acto celebrado en la antigua galería comercial del edificio construido por Santiago Calatrava en la ciudad, donde se ubicarán las instalaciones de la universidad. Allí ha firmado el contrato para la implantación de la universidad en Oviedo junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

"Queremos ayudar a traer talento, sí, pero también a generarlo y a retenerlo", ha señalado Núñez en el mencionado acto. Las obras comenzarán próximamente y la actividad de la Universidad comenzará en unos meses.

Núñez ha dicho que empezarán en el curso 2026-2027 y que, como mínimo habrá entre 300 o 400 alumnos. Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, la UEX pagará al Ayuntamiento unos 315.000 euros anuales por el alquiler de las instalaciones. Se trata de 14.000 metros cuadrados.