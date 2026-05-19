Uber desembarca hoy en Asturias: empieza a operar a las 11.00 en Oviedo, Gijón y Avilés

Uber Asturias - UBER

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma internacional Uber lanza este martes sus servicios en Asturias para conectar a los usuarios de Oviedo, Gijón y Avilés. A partir de las 11:00 horas de hoy, los viajeros ya pueden solicitar trayectos a través de la aplicación móvil. En un movimiento estratégico para rebajar la tensión con el sector local, la compañía arranca ofreciendo también su aplicación al taxi asturiano y operará en alianza con Moove Cars, una de las mayores empresas de VTC del país.

Asimismo, la empresa ha abierto su aplicación al taxi asturiano desde la primera jornada con el objetivo de "reforzar su compromiso con la digitalización del transporte urbano e interurbano en la región". El servicio integrado de taxi de la plataforma opera ya en 18 ciudades españolas y cuenta con más de 7.000 taxistas adheridos en todo el país.

El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández, ha señalado que la intención de la empresa es "trabajar de la mano del taxi, el tejido empresarial local y las administraciones" para ofrecer una alternativa de transporte que contribuya a mejorar la movilidad asturiana.

Para este desembarco en el Principado, la compañía copoera con Moove Cars, una de las principales empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) del país y socio estratégico de la plataforma.

Uber opera en 20 ciudades españolas: Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, Bilbao, Valencia, Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Ibiza, Alicante, Santander, Murcia, A Coruña, Vigo, San Sebastián, Oviedo, Gijón y Avilés.