UCE cifra en 60 millones el beneficio ilícito de Aucalsa con el peaje del Huerna y presenta una denuncia administrativa

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado una denuncia administrativa formal ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra la concesionaria Aucalsa por un incumplimiento contractual sistemático, continuado y de extrema gravedad en la gestión de la autopista AP-66. UCE cifra en 60 millones el beneficio ilícito de Aucalsa y exige la devolución inmediata a los conductores.

La denuncia, presentada en ejercicio de la representación de los intereses generales de los consumidores da respuesta a una reclamación social que se arrastra desde hace años y que hoy se concreta en la acción más contundente emprendida hasta la fecha contra los abusos del peaje del Huerna.

Así, según informa el colectivo, casi 4.000 personas ya se han inscrito en el registro de afectados habilitado por la Unión de Consumidores, reflejando el profundo malestar social de una ciudadanía que se siente atrapada en una infraestructura esencial que castiga a diario a trabajadores, familias, transportistas y empresas que no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta.

Asegura la Unión de Consumidores que la situación denunciada no es puntual ni coyuntural. Arranca en noviembre de 2024, cuando el argayu, un grave desprendimiento de tierras y rocas, en el punto kilométrico 76 provocó el corte total de la autopista durante más de quince días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado. La vía no fue reabierta hasta el 27 de noviembre, mediante un bypass provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.

Desde entonces, los problemas no han hecho más que agravarse. Así a partir del 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles han generado cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.

Añaden que pese a esta degradación evidente, todos los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna siendo el coste del trayecto 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes más caros del país.

Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses. Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica.

Por ello la denuncia subraya, además, la falta absoluta de información previa y transparencia. Desde la óptica de la Unión de Consumidores, el caso encaja plenamente en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 y recuerda de forma directa al precedente del radar del túnel de La Bolgachina, en Oviedo, donde la DGT anuló y devolvió automáticamente más de 15.800 multas al reconocer que no podía exigir pruebas individuales a los conductores cuando ella misma disponía de todos los registros.

Según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Asturias, AUCALSA habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros. Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.