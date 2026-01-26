UGT aboga por la unificación de Oviedo y Siero para aprovechar las sinergias y el crecimiento económico

El Secretario General De UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha celebrado este lunes un congreso para apostar por la unificación de las comarcas de Oviedo y Siero, con el objetivo de aprovechar "el empuje de Oviedo y el crecimiento económico de Siero". Según ha explicado el secretario general, Javier Fernández Lanero, la fusión busca generar sinergias entre zonas con diferente desarrollo sindical y servirá para fortalecer la infraestructura del sindicato en ambas comarcas.

Momentos antes de la celebración del congreso ordinario de UGT Oviedo-Siero, Fernández Lanero, ha avanzado que el encuentro abordará la necesidad de impulsar la concertación social en Oviedo y de promover un desarrollo económico sostenible en ambas comarcas.

Asimismo, ha subrayado la importancia de dinamizar proyectos como los terrenos de La Vega, que deben combinar "actividades culturales, generación de empleo de calidad y vivienda asequible".

Sobre Siero, Fernández Lanero ha mencionado que UGT apoyará "cualquier actividad productiva que sea sostenible, cumpla la normativa y sea respetuosa", incluyendo la llegada de nuevos inversores y la expansión de empresas existentes.

La nueva ejecutiva, que se elegirá durante el congreso ordinario de Oviedo-Siero de este lunes, será la encargada de diseñar políticas que atiendan a los trabajadores de ambas comarcas y de reforzar la sede sindical en Siero.

SOBRE ARCELOR

Sobre el reciente accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), Fernández Lanero ha defendido la calidad de los productos de Arcelor y ha llamado a la prudencia antes de señalar responsabilidades. "Hablar de esto es un completo error... hay que esperar a que finalice la investigación y, con los datos en la mano, será cuando podamos hablar", ha afirmado.

El secretario general se ha referido así a las informaciones de este fin de semana, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, valoró como hipótesis un posible defecto de fábrica en los carriles e indicó que se revisarán todos los lotes instalados en las vías.

Lanero ha advertido de que lanzar teorías o señalar empresas sin confirmación puede generar "perjuicios innecesarios y, en algunos casos, irreparables".

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO

Por otra parte, respecto al salario mínimo, Fernández Lanero ha señalado que UGT reclamaba una subida del 7%, respecto a la propuesta actual, que contempla un incremento del 3,1%.

"Es una subida que puede estar dentro de lo posible, pero tarde o temprano tenemos que abrir el debate de que hay que incorporar la subida del SMI a la cotización del IRPF", ha comentado.

Según Lanero, la intención de UGT es que los trabajadores perciban realmente la mejora en líquido, y por eso habían reivindicado previamente un aumento del 7% que no fuera absorbido por la declaración de la renta.