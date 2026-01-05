UGT advierte de que el empleo mejora pero la precariedad laboral se enquista

Archivo - Poda de árboles. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias advierte de que los datos del paro correspondientes al mes de diciembre, junto con el reciente informe de la comisión asesora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dibujan un escenario laboral que exige medidas urgentes para mejorar la calidad del empleo en la región. Así destaca el sindicato que, aunque el desempleo aumentó en 201 personas respecto al mes anterior -uno de los mejores registros para un mes de diciembre desde que existen datos- y la evolución anual es claramente positiva, "el mercado laboral continúa mostrando fragilidades estructurales que no pueden ignorarse".

Entre ellas, destaca UGT la persistente brecha de género: 29.648 mujeres permanecen desempleadas frente a 21.549 hombres. También preocupa la situación de las personas mayores de 45 años, uno de los colectivos con mayores dificultades de reinserción laboral.

En contraste, el paro juvenil se reduce en 179 jóvenes, un dato alentador que, según UGT Asturias, debe consolidarse mediante políticas activas y oportunidades laborales estables.

El sindicato muestra su profunda preocupación por el hecho de que el SMI se haya convertido en el salario más común en España, un fenómeno que no refleja progreso, sino el estancamiento de los salarios medios y el avance de la precariedad.

UGT Asturias denuncia que los incrementos del SMI no se están trasladando al conjunto de la estructura salarial debido al uso abusivo de la absorción de complementos, una práctica que neutraliza en la nómina las subidas legales y que afecta especialmente a sectores en crecimiento en Asturias, como los servicios, el comercio, los cuidados y la hostelería.

Ante esta situación, UGT Asturias insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y la orientación laboral, impulsar una estrategia industrial y económica que genere empleo estable y de calidad, limitar la absorción de complementos en la transposición de la directiva europea de salarios mínimos y fortalecer la negociación colectiva sectorial para evitar que el SMI se convierta en el techo salarial de amplias capas de la población trabajadora.