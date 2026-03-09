UGT alerta de que la brecha salarial de género supera el 20% y podría aumentar con las nuevas empresas industriales

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y la secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Evelyn Cosío, han presentado este lunes las principales conclusiones del informe sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral asturiano - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha alertado este lunes de que la brecha salarial de género en Asturias, que se mantiene en un 20,06% (por encima de la media española, que se sitúa en el 15,74%), podría agravarse con la apertura de nuevas empresas industriales. El sindicato ha explicado que la concentración de mujeres en el sector servicios y de hombres en la industria condiciona la desigualdad salarial y el acceso a puestos de responsabilidad.

Así lo han explicado el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y la secretaria de Igualdad del sindicato, Evelyn Cosío, que han presentado las principales conclusiones del informe sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral asturiano, elaborado con motivo del 8 de marzo.

Según el estudio, la desigualdad laboral de las mujeres en Asturias refleja una "vulnerabilidad estructural" que se inicia en la distribución de roles en el ámbito familiar y se mantiene en la educación y el acceso al empleo.

Fernández Lanero ha indicado que las mujeres tienden a matricularse en carreras relacionadas con la salud, la educación y los cuidados, mientras que los hombres predominan en titulaciones tecnológicas, de ingeniería o formación profesional industrial, lo que condiciona la distribución del trabajo y la brecha salarial.

Ante este escario, Cosío ha explicado que "Asturias es en una región muy industrializada" y ha advertido de que la llegada de nuevas empresas de industria pesada puede aumentar la brecha, al ofertar "puestos masculinizados" y las mujeres continuar concentradas en empleos de servicios, con condiciones más precarias.

Esto se traduce en diferencias salariales significativas: la brecha media se sitúa en torno al 20%, pero puede superar el 90% en complementos por turnicidad, nocturnidad u horas extraordinarias, tal y como ha explicado Cosío.

COEDUCACIÓN PARA FRENAR LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO

Para reducir estas desigualdades, Fernández Lanero ha propuesto una serie de medidas, entre ellas la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral a 37 horas, la implantación de planes de igualdad en empresas de menos de 50 trabajadores y políticas públicas que faciliten la corresponsabilidad en los cuidados.

Junto a esto, ha reclamado un refuerzo en la coeducación desde edades tempranas y la incorporación de directivas europeas sobre transparencia salarial en la legislación española.

Por su parte, Cosío ha subrayado que estas desigualdades estructurales no solo afectan a los salarios actuales, sino que tienen repercusiones en la pensión futura y en la progresión profesional de las mujeres, perpetuando un ciclo de precariedad y discriminación laboral.