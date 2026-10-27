UGT alerta de la "dinámica estructural preocupante" en Asturias tras subir el paro en 4.800 personas

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OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026, asegurando que las cifras demuestran la necesidad de asegurar empleos que "ofrezcan certidumbre y permitan llegar a fin de mes".

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que en Asturias, con un paro que ha aumentado en 4.800 personas, se acumulan tres trimestres de subida del desempleo en lo que han perfilado como una "dinámica estructural preocupante", ya que el número de personas activas aumenta en 3.700, pero simultáneamente se destruyen 1.100 puestos de trabajo.

"El mercado laboral asturiano no absorbe a quienes se incorporan y, además, expulsa a quienes ya trabajaban", han lamentado, pidiendo un "plan estratégico que ofrezca certidumbre a quienes sostienen nuestros talleres y oficinas".

Según el sindicato, la precariedad "castiga" especialmente a la juventud, que aumentó sus parados en 1.900 hasta una tasa inasumible del 25,28%. Además se ha producido un repunte de la temporalidad en 11.200 asalariados.