UGT alerta de la pérdida de 5.400 empleos en un año y reclama medidas contra la precariedad

Archivo - Sede de UGT Asturias. Edificio de UGT Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha advertido este martes de que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre reflejan "luces y sombras" en el mercado laboral de la comunidad y ha alertado de la pérdida de 5.400 empleos y del aumento de 2.300 desempleados en el último año.

En un comunicado, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, ha destacado como aspectos positivos el descenso del paro en la industria, con 1.300 desempleados menos, y en la construcción, con 400 menos, así como el incremento de 6.000 asalariados con contrato indefinido y la reducción del desempleo femenino en 800 personas.

No obstante, ha subrayado que el paro aumentó en 900 personas durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 43.500 desempleados, impulsado principalmente por el sector servicios y por quienes buscan su primer empleo. Además, ha mostrado su preocupación por el incremento de 1.300 desempleados menores de 25 años, que sitúa la tasa de paro juvenil en el 24,14%.

Ante esta situación, Suárez ha reclamado avanzar en la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y reforzar las medidas contra el uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial, con el objetivo de consolidar un empleo "estable y de calidad".