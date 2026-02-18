UGT asegura que los datos avalan su exigencia de que la ambulancia vuelva al Aeropuerto de Asturias

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ambulancia no ha vuelto al Aeropuerto de Asturias ya que no está finalizado el proceso judicial, pero desde UGT insisten en que los datos avalan su exigencia. Así, según el sindicato desde que el Juzgado de lo Social no 1 de Avilés, a finales de enero, dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el aeródromo asturiano, se han realizado un total de seis intervenciones de las que cinco son de soporte vital básico y una de UVI móvil.

El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias considera que estos datos son otro aval más a la necesidad real de que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias.

A estos datos objetivos de intervenciones desde finales de enero, se suman los 10 puestos de trabajo que conlleva la presencia de la ambulancia en el aeropuerto asturiano y por los que UGT seguirá luchando.

De igual forma la organziación sindical insiste en el incumplimiento del convenio colectivo del personal de AENA, según el cual deben tener ambulancias en las instalaciones del Aeropuerto de Asturias para atender a los trabajadores y trabajadoras de AENA.

"El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias espera y desea que todo el recorrido judicial que está conllevando esta decisión de AENA finalice una vez más, dando la razón a UGT y devolviendo la ambulancia de soporte vital básico al Aeropuerto de Asturias", concluye.