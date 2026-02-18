UGT Asturias ve "favorable" el proyecto de ley de Vivienda del Principado

Juan José García Rodríguez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación y Vivienda de UGT Asturias, Juan José García Rodríguez, ha dicho que consideran "favorable" el proyecto de ley de Vivienda impulsado por el Gobierno asturiano y que espera su aprobación.

García Rodríguez, en una comparecencia en la Junta General, ha insistido en que son consecuentes con su postura en cuanto a los presupuestos ya aprobados, donde en materia de vivienda se refuerzan con 187 millones de euros un incremento del 20% más del anterior presupuesto, con el objetivo tanto de impulsar las ayudas a la vivienda como proyectos de inversión.

Además, ha señalado el "objetivo de contar con más viviendas públicas al final de la legislatura que esperemos que se llegue a ello".

"Todas ellas de alquiler accesible, así como de poner en marcha el programa Alquilamoste, que entendemos que es una buena idea y a ver si se desarrolla como tal", ha afirmado el dirigente sindical, quien ha considerado que "se trata de un proyecto de ley que centra gran parte de sus objetivos en ofrecer acceso a una vivienda digna para la población trabajadora de la comunidad que, aun teniendo unos ingresos medios, sufre grandes dificultades de acceso a la compra o alquiler de dicho hogar".

Asimismo, desde la UGT han reclamado que el precio de la vivienda sea una variable a tener en cuenta en la negociación colectiva a la hora de negociar las subidas salariales. "No puede haber justicia salarial sin tener en cuenta la presión habitacional. Reivindicamos que se vincule la evolución de los salarios al precio real", ha dicho.

Por último, García Rodríguez ha señalado que "si un trabajador o una trabajadora ha de destinar más de un 30% de sus ingresos para adquirir una vivienda digna, al final su salario será indigno".