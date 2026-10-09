UGT Asturias ve positivo mantener la competencia lectora como prioridad educativa y pide más recursos

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OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Enseñanza Asturias valora positivamente que "la lectura siga ocupando un lugar prioritario en las políticas educativas del Principado" e insiste en su defensa a "cualquier iniciativa que tenga como objetivo reforzar la competencia lectora del alumnado, una herramienta básica para el aprendizaje, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades.

"Entendemos que esta nueva medida debe concebirse como un refuerzo y una evolución de ese trabajo previo, aprovechando la experiencia acumulada por el profesorado y por los centros educativos, que llevan años desarrollando proyectos de lectura, bibliotecas escolares y actuaciones de éxito ampliamente reconocidas", destacan en una nota de prensa.

Desde el sindicato sostienen que esta nueva medida debe concebirse como "un refuerzo y una evolución de ese trabajo previo, aprovechando la experiencia acumulada por el profesorado y por los centros educativos, que llevan años desarrollando proyectos de lectura, bibliotecas escolares y actuaciones de éxito ampliamente reconocidas".

UGT considera positivo seguir impulsando actuaciones de mejora, pero también ve necesario "reconocer el trabajo que durante años han desarrollado los centros educativos y el profesorado asturiano, que está detrás de estos buenos resultados".

Por último, la organización sindical recuerda sus reivindicaciones de que la mejora de los resultados educativos pasa por dotar a los centros de más recursos humanos y materiales, reducir la burocracia, reforzar la atención a la diversidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado. "En ese marco, cualquier estrategia destinada a fortalecer la competencia lectora debe contar con recursos suficientes, con la participación de la comunidad educativa y con el reconocimiento del trabajo que ya se realiza en los centros", concluye.