UGT y CCOO denuncian despidos por IA en empresas con beneficios

Archivo - Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). - SOPRA STERIA - Archivo

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, han alertado este lunes de la existencia de empresas que inician expedientes reguladores de empleo (ERE) aún registrando beneficios, escudándose en la Inteligencia Artificial.

En una rueda de prensa conjunta, Zapico ha asegurado que la llegada de la IA está suprimiendo puestos de trabajo en varias empresas tecnológicas, como Capgemini o Inetum. En el caso de Capgemini ha asegurado que el ERE afectará a unas 60 personas en Asturias.

El líder sindical ha pedido a las empresas que estos años han reunido "beneficios suficienes" que reinviertan parte de ese beneficio para procesos de modernización y que no sean los trabajadores quienes "paguen" el precio de la IA. "Tenemos que ser contundentes en las empresas para garantizar el mantenimiento del empleo, porque la IA también crea empleos en otros sectores", ha dicho, apostando porque la negociación del ERE en la tecnológica incluya inversiones para diversificar la actividad y mantener el empleo.

De la misma opinión es el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, quien ha criticado que hay "muchas" empresas "escondiéndose" tras la IA para presentar ERE. "La IA no puede traer despidos y peores condiciones", ha dicho, negándose a que el nuevo modelo productivo suponga "despidos y precariedad" para los trabajadores.