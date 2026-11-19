OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Enseñanza Asturias ha celebrado este jueves la "receptividad" mostrada por la Consejería de Educación hacia varias de las resoluciones aprobadas por la Junta de Personal Docente no Universitario, órgano de representación del profesorado en el que participa la organización sindical.

El sindicaton ha participado esta mañana en una reunión convocada por el área que dirige Eva Ledo en la que han abordado las Enseñanzas Artísticas, la jubilación anticipada del profesorado, las actividades complementarias y extraescolares, la implantación de un año sabático docente y la regulación de las itinerancias.

Según ha destacado UGT en una nota de prensa, entre los resultados del encuentro, Educación ha expresado una valoración favorable sobre la implantación de un año sabático para el profesorado y ha mostrado su disposición a avanzar en su estudio y futura negociación. Asimismo, ha manifestado su voluntad de abordar la regulación de las itinerancias y continuar con las mejoras en esta materia.

Han señalado también que el Ejecutivo autonómico ha reiterado su apoyo a la reivindicación de la jubilación anticipada docente, reconociendo la necesidad de mantener esta demanda ante el Ministerio de Educación. Por el contrario, las cuestiones vinculadas a las Enseñanzas Artísticas y a las actividades complementarias y extraescolares han quedado sujetas a desarrollos normativos en tramitación o previstos para los próximos meses.

Desde UGT Enseñanza Asturias han destacado que varias de las demandas tratadas constituyen reivindicaciones históricas del sindicato, como la recuperación de la jubilación anticipada, la mejora de las itinerancias o las medidas de conciliación. No obstante, la organización ha considerado imprescindible que la buena acogida y los compromisos expresados por la Administración se traduzcan en avances concretos y procesos efectivos de negociación, por lo que ha anunciado que realizará un seguimiento de estos asuntos.