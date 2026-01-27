UGT cree que hace falta que el buen comportamiento de la macroeconomía repercuta en la vida de las personas

Archivo - Sede de UGT en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha referido a los datos de la EPA conocidos este martes y ha indicado que lo que se necesita es que el contexto macroeconómico, "que es bueno, repercuta de manera decisiva en la vida de las personas".

Ha manifestado que las cifras macroeconómicos que marca la EPA muestran que España crece y España genera empleo y eso repercute en todas las comunidades autónomas.

"Pero para nosotros, que es una buena noticia que España crezca, lo importante es que si tenemos un presupuesto regional que es expansivo, si estamos pidiendo más recursos económicos en la financiación, lo importante no es cuánto sino el para qué. Necesitamos que el contexto macroeconómico, que es bueno, repercuta de manera decisiva en la vida de las personas, que esos recursos económicos, que esa buena marcha de la economía y de la generación de empleo realmente repercuta en el día a día de las personas", dijo Fernández Lanero.

En este sentido ha incidido en que el problema es que "la gente sigue siendo pobre cuando trabaja", por lo tanto ha insistido en que lo que hace falta es que la buena marcha de lo macroeconómico llegue también a lo micro.