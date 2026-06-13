UGT critica la falta de cobertura de bajas en las escuelas infantiles municipales de Gijón

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT en el Ayuntamiento de Gijón ha criticado este sábado la falta de cobertura de bajas en las escuelas infantiles municipales y ha advertido de que se trata de un problema que afecta al conjunto de la red educativa de 0 a 3 años.

En un comunicado, el sindicato sostiene que la insuficiencia de personal para garantizar el funcionamiento normal de algunos centros "no es un problema técnico, sino una decisión política" y asegura que la situación responde a un problema recurrente de cobertura de ausencias.

UGT afirma que la falta de sustituciones genera dificultades para mantener un servicio educativo "estable, seguro y de calidad" y repercute en las condiciones de trabajo de las profesionales de las escuelas infantiles.

Según el sindicato, las trabajadoras están asumiendo una importante carga física y mental en una actividad que implica contacto directo con enfermedades infecciosas y la atención a niños de muy corta edad. Asimismo, considera "especialmente injusto" atribuir la situación a las bajas laborales, al entender que estas son consecuencia del desgaste acumulado y de la falta de refuerzos.

La organización sindical reclama al Ayuntamiento una mayor previsión y una cobertura más ágil de las ausencias para evitar que los centros funcionen con plantillas insuficientes y garantizar la atención educativa a los menores.