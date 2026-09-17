UGT exige al Principado celeridad para encuadrar al personal de Educación Infantil en el Grupo B

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OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha exigido al Principado celeridad en la tramitación del paso al Grupo B de las Técnicas de Educación Infantil de las escuelas de 0 a 3 años, al tiempo que ha valorado los avances logrados en el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) tras la reunión de la Mesa de Diálogo celebrada este miércoles.

El sindicato ha reiterado en una nota de prensa la necesidad de iniciar durante este mismo mes la modificación del V Convenio Colectivo para hacer efectivo el encuadramiento definitivo en el Grupo B. En este sentido, la organización sindical ha rechazado "cualquier aplazamiento que suponga dilatar la mejora salarial" de este colectivo profesional.

UGT ha destacado la consolidación en el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), que irá próximamente a información pública, de reivindicaciones históricas como la figura de la pareja educativa a jornada completa, la asignación de un apoyo por cada tres unidades y la garantía de una hora diaria fuera del aula para tareas pedagógicas.

El borrador recoge además la no presencialidad del personal en los periodos no lectivos del calendario escolar y el respeto a la jornada laboral de origen procedente de los ayuntamientos. UGT ha señalado además que ya se encuentra operativa la bolsa extraordinaria para agilizar la cobertura de plazas, además de haber aprobado medidas relativas a la carrera profesional.

Por último, ha recordado que en el marco de la negociación se ha acordado aprobar en diciembre una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para la estabilización y consolidación del personal de los ayuntamientos excluidos.