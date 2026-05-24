UGT exige responsabilidades al Ayuntamiento de Langreo ante la "grave situación" de la recogida de basuras

Ayuntamiento de Sama, Langreo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Asturias ha denunciado este domingo la "grave situación" que atraviesa el servicio de recogida de residuos en el municipio de Langreo, el cual se encuentra actualmente sin camiones disponibles para realizar su labor. Según señala la organización sindical, esta es la tercera vez que ocurre esta circunstancia en lo que va de legislatura.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha exigido responsabilidades al Gobierno local y, de forma directa, al concejal de Servicios Operativos, Pablo Álvarez, a quien acusa de "pasividad, dejadez e incompetencia en la gestión de su área". UGT afirma que el edil ha mostrado una "falta absoluta de planificación" ante las advertencias de los trabajadores, los responsables de limpieza, el taller mecánico y el propio sindicato.

Según explican, los camiones de recogida de basura están averiados y sin posibilidad de reparación por "falta de piezas". Asimismo, critican que los vehículos no se pueden enviar "a la casa oficial" debido a la deuda que el Consistorio mantiene con la empresa concesionaria. Para UGT, resulta "inadmisible" que un servicio esencial quede mermado por "impagos" y por la "falta de gestión, previsión y compromiso político".

Esta paralización de la flota está provocando, tal y como advierte el sindicato, un "grave deterioro" que afecta tanto a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía como a las condiciones laborales de la plantilla municipal. En este sentido, UGT ha puesto en valor el esfuerzo de los operarios, quienes con su labor de "recoger la basura a mano del suelo y de dentro de los contenedores" consiguen reducir el impacto de la situación.

La organización sindical ha exigido al Gobierno municipal y al concejal del área que asuman su responsabilidad, "desbloqueen de manera urgente los pagos pendientes" con la concesionaria y adopten las medidas necesarias para restablecer la normalidad del servicio. "La ciudadanía de Langreo merece servicios públicos dignos, eficaces y gestionados con responsabilidad", concluye la nota de prensa.