UGT insiste en exigir maascarillas FFP2 para todo el profesorado en Asturias

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sector de la Enseñanza de la UGT ha vuelto a exigir mascarillas FFP2 para todo el profesorado. "No es una ocurrencia ni un capricho. Las mascarillas FFP2 son las que realmente protegen tanto a la persona que la porta como a los demás", señalan.

El sindicato lamenta que la respuesta de la Consejería de Educación haya sido siempre la misma: "se ha proporcionado al profesorado las mascarillas adecuadas para garantizar la seguridad". Destacan que la propia Consejera, Carmen Suárez, defendió, "incluso con vehemencia", en la Junta General la calidad de las mascarillas proporcionadas.

Sostienen que las mascarillas fueron suministradas por la administración a principios de curso y no para todos los docentes. "La realidad es que el profesorado no utiliza las mascarillas de la Consejería. No se fía de ellas y hace bien según las indicaciones del Área Sanitaria VII. El propio servicio de salud recomienda al profesorado las FFP2 que no proporciona la Administración".

UGT destaca que el profesorado para protegerse debe desembolsar todos los meses una cantidad de dinero que debería sufragar el Principado de Asturias según el Artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.