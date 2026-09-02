UGT pide mejoras en las condiciones del profesorado y el sistema educativo de cara al nuevo curso

Archivo - C.P. Rey Pelayo, en Gijón, donde se ubicarán unidades de la Red de Escuelines del Principado de Asturias, para alumnos de cero a tres años. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha mantenido una reunión de trabajo con la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y la directora general de Personal Docente, María Antonia Vivanco, para trasladar sus principales propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales del profesorado y el funcionamiento del sistema educativo autonómico.

En el encuentro, encabezado por el secretario de Enseñanza del sindicato, Cristóbal Puente, y la responsable de Enseñanza Pública, Seila Quirós, se ha realizado asimismo un seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas del Pacto Asturias Educa.

En materia de plantillas docentes, la organización sindical ha insistido en la necesidad de establecer un procedimiento de planificación que permita adelantar los plazos de adjudicación y ofertar en la primera convocatoria la totalidad de las plazas necesarias para los centros educativos.

En relación con las oposiciones, el sindicato ha solicitado la habilitación de un procedimiento de reclamación tras la primera prueba, el acceso individualizado a los exámenes y rúbricas, la exención de la obligatoriedad de presentarse a las pruebas para permanecer en las listas de interinidad y la recuperación del sistema de baremación original en las bolsas extraordinarias.

Durante la reunión, UGT ha abordado también la revisión de la convocatoria de comisiones de servicio para responder a situaciones personales y familiares, así como la inclusión del Servicio de Inspección Educativa, el personal de los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR) y los equipos de orientación en el acuerdo de itinerancias.

Asimismo, la representación sindical ha expresado su preocupación por la tramitación de los futuros decretos de Equidad y de Organización y Funcionamiento de los Centros Educativos.

En el bloque retributivo y de condiciones laborales, la central sindical ha planteado la creación de un complemento específico de tutoría, el incremento de las cuantías del complemento por el ejercicio de la función directiva y la adopción de medidas de apoyo a la autoridad docente.

De igual modo, se ha tratado la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años y se ha trasladado el malestar del personal interino por las incidencias detectadas en las credenciales digitales corporativas al inicio del curso escolar. UGT Servicios Públicos ha valorado de forma positiva la disposición al diálogo mostrada por los responsables de la Consejería.