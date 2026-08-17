UGT pide respeto a la ley y a los profesionales ante el posible traslado de un centro de menores a La Florida

Vecinos de La Florida llaman a concentrarse todos los jueves contra el posible alojamiento de menores no acompañados - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha reclamado este lunes que prevalezcan "la responsabilidad y el respeto a la ley, a los derechos y a los profesionales" ante la polémica surgida por la posible apertura de un centro para menores en el barrio ovetense de La Florida.

El sindicato ha trasladado su apoyo a las personas trabajadoras de este servicio, que recuerdan se viene desarrollando desde hace años en otro edificio cuyo deterioro hace aconsejable el traslado. UGT ha incidido en que se trata de un traslado y no de la apertura de un nuevo servicio.

En este sentido, ha señalado que tanto las personas usuarias como las trabajadoras "ya están en Asturias" y vienen desarrollando su actividad o recibiendo el servicio "sin que se haya producido ningún tipo de incidente".

UGT Servicios Públicos Asturias ha recordado además que se trata de un programa de protección a la infancia "arraigado en Asturias" y ha exigido que "no se busque crear un problema donde no lo hay", al considerar que los intereses políticos no deben situarse por encima de la labor que realizan los profesionales de los centros ni de los derechos de los menores.

Por ello, el sindicato ha solicitado a todas las partes implicadas "el respeto a la Ley, a los derechos de los menores y a las y los profesionales" que trabajan diariamente en el cuidado de menores que, según ha destacado, "no tienen a nadie más que se ocupe de ellos".