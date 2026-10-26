UGT quiere extender el modelo de Sasec a los conflictos de vivienda entre inquilino y arrendatario

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, junto a la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, participan en la jornada de difusión UGT SIMA 'El poder de la mediación: nuevas posibilidades para la acción', en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha resaltado este lunes los más de 20 años "de éxito" del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), un organismo de intermediación laboral, tanto para conflictos colectivos como para huelgas, como para arbitrajes que está "consolidado en Asturias y goza de prestigio.

Fernández Lanero ha explicado que, dado ese éxito, se quiso que pudieran encargarse, también, de los conflictos individuales, a lo que ha señalado que están esperando a que sea una realidad.

Así ha apuntado Fernández Lanero, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la jornada de difusión UGT SIMA 'El poder de la mediación: nuevas posibilidades para la acción', celebrada en el paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón.

Sobre ello, ha señalado que al final el UMAC se ha convertido en un órgano más administrativo y, sin embargo, el Sasec daría "ese plus de ser un auténtico órgano de intermediación laboral, también para los conflictos individuales, para evitar saturar los tribunales. La estimación es que se podrían resolver un 50 por ciento de estos.

Incluso, ha apuntado que están trabajando también en la actualidad en establecer, dentro del ámbito del Sasec, un procedimiento para resolver determinadas cuestiones intrajudiciales, muchas de ellas que tienen la capacidad de ir por sí solas a los tribunales, pero que después, de manera informal, se insta a las partes a que lleguen a un acuerdo.

Unido a ello, ha pedido a la derecha y a la ultraderecha, de no gobernar la izquierda tras las próximas elecciones, que sigan potenciando el Sasec, que no lo debiliten económicamente y que lo potencien, porque estos espacios de encuentro son los que facilitan "la paz social y un modelo de sociedad" que, a su juicio, es ejemplo en Asturias y en España.

"Somos como un oasis en medio de un desierto que nos rodea de guerras, de incertidumbre, de populismos, de polarizaciones, de trincheras, de levantar muros, de insultos, que yo creo que la ultraderecha está trayendo al mundo consecuencias en este sentido muy negativas", ha lamentado.

Por otro lado, ha señalado que, en el ámbito de la vivienda, UGT busca que, desde el ámbito público, se ponga en marcha el servicio de mediación en materia de vivienda.

Ha apuntado que es un servicio que está funcionando en Navarra y que cree que es un instrumento "muy útil", para resolver controversias que se producen entre el propietario e inquilino, como por ejemplo una subida de los precios del alquiler de una manera excesiva o desperfectos.

De esta forma, este servicio daría seguridad no solo a los propietarios, también a los inquilinos para que se atrevan a sacar al mercado del alquiler viviendas que están vacías, para dar solución al problema de acceso a la vivienda, porque construir más vivienda pública va a tardar unos años.

Preguntado si serviría también para resolver conflictos como desahucios, cuando el inquilino también es vulnerable como es el reciente caso del País Vasco, ha incidido en que ese hecho en concreto es otra cuestión diferente, donde hay una familia que se ve desalojada después de años porque es vulnerable y, sin embargo, otra familia, que es la propietaria, también es vulnerable.

"Creo que el problema de la vivienda es un problema de primera necesidad", ha recalcado, a lo que ha considerado que, por si solo, ya justifica la huelga general del próximo 11 de noviembre, ya que se está "comiendo los salarios".

Junto a él hablado, también, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, quien ha resaltado que las jornadas de este día son "muy oportunas y muy necesarias", porque se pone en valor que el papel de la mediación es "casi más necesario hoy que nunca esa búsqueda de soluciones de las partes afectadas cuando se reconoce que existe un conflicto".

"Ese mirar a los ojos de la otra parte y buscar soluciones consensuadas es creo que lo que nos debe motivar a efectuar toda esa interlocución necesaria y serena en las relaciones laborales, pero también en las relaciones sociales", ha considerado.

De ahí que ha resaltado que en esta jornada participen desde representantes sindicales, a inspectores laborales, juristas, presidentes de sala de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, representantes de la Fundación SIMA de Mediación y Arbitraje a nivel nacional y del Servicio Interconfederal de Solución de Conflictos Autonómico.

"Están muchísimas personas muy concienciadas y muy comprometidas con que la mediación ocupe un lugar principal en el desarrollo de las relaciones laborales de este país", ha señalado.

Ruiz ha agregado que, para que haya una mediación y un debate sereno, se necesita que la otra parte participante del conflicto esté de acuerdo en que existe.

Ha lamentado, en este sentido, que no existe hoy por hoy una mesa de diálogo social que trate la vivienda. Por ello, según la representante sindical, se han visto abocados a la convocatoria de una huelga general el próximo 11 de noviembre, ante "un problema de tal magnitud", para así poder aprovechar "esa movilización social, esa indignación, y esa desesperación, sobre todo, en las personas jóvenes, pero no solo en ellas".

Ruiz ha alertado de que se ve, incluso, ciudades donde viven personas con 2.000 euros de salario que son "pobres, no pueden acceder a una vivienda, no pueden enfrentarse a un divorcio, no pueden enfrentarse a vivir no compartiendo habitación, teniendo más de 40 años y un contrato indefinido, o quizá una familia con dos salarios que están en la misma casa, pues no llegan a final de mes".

Para ella, el "drama" de la vivienda es una situación transversal, a lo que ha recalcado que la movilización del próximo 11 de noviembre "no es ninguna huelga contra ningún partido político, es una huelga contra todos aquellos que tienen responsabilidad en solucionar el tema de la vivienda y que no hacen, y que no han hecho, nada".

Ha apelado, asimismo, a la responsabilidad de las instituciones en todos los ámbitos con competencia en materia de vivienda. "Es contra nadie, pero apoyando un propósito", ha indicado sobre la huelga general.

"No nos manifestamos contra nadie, sino que nos manifestamos por algo tan esencial como son salarios dignos y suficientes, una vivienda asequible, en definitiva, una vida que podamos vivir", ha insistido, antes de recalcado que los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo, aunque los salarios están subiendo.

Al tiempo, ha asegurado que es "falso" que no hayan hecho nada durante un tiempo y ha sostenido que UGT lleva más de dos años reclamando ante Europa y ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que se cumpla la Carta Social Europea donde la Constitución establece poder reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna. "Esa reclamación europea está admitida a trámite, estamos esperando su resolución", ha apuntado.

A esto ha sumado que, junto a CCOO, hace casi un año hicieron una propuesta de política y sindical unitaria, con cuatro puntos importantísimos para el futuro de este país, entre ellos la vivienda, y un decálogo de ideas y propuestas.

Ruiz, además, ha incidido en que, al margen de esta huelga general, se han duplicado, con respecto al año anterior, los procedimientos de solicitud de huelga por bloqueo de convenios colectivos.

Ha llamado a la patronal, en este contexto, a sentarse, a asumir parte de su responsabilidad y a atender a esa demanda que por primera vez en la historia para buscar soluciones consensuadas al "gran problema social" que es la imposibilidad de acceso a una vivienda digna.